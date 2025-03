Ci sono antipatie reciproche che resistono al tempo e ai cambiamenti, che magari rimangono sopite a lungo ma che in realtà attendono solo un pretesto per tornare in superfice. Che Shaquille O’Neal non avesse in gran simpatia i Pistons, avversari con cui ha battagliato spesso durante la sua lunga carriera, era cosa abbastanza notta, ma il suo scivolone nella recente puntata di ‘Inside the NBA’ rischia di costargli caro, almeno in prospettiva. Mentre commentava l’ottimo momento vissuto da Detroit, reduce da 12 vittorie nelle ultime 15 partite, Shaq ha prima sbagliato il nome dell’allenatore dei Pistons e, messo alle strette dalla collega di studio Candace Parker, ha ammesso di credere che sulla panchina a guidare Cade Cunningham e compagni ci fosse Chauncey Billups, coach di Portland. Poi, solleticato sul suo errore, ha anche rivelato di non guardare le partite dei Pistons perché li ritiene noiosi. Scatenando così la risposta di Detroit che, in un curioso incrocio di destini, ha coinvolto proprio Billups.