Firmare 10 giocatori al minimo salariale a inizio stagione non sempre è un’idea giusta, anzi: alle volte le cose vanno bene come nel caso di Malik Monk e Austin Reaves, rivelativisi a loro modo utili in una regular season così complicata per i gialloviola, mentre altre l’aggiunta anche di giocatori di spessore non funziona. È quanto successo con i due giocatori che, dopo Rajon Rondo, rischiano di lasciare LeBron James e compagni - permettendo così alla dirigenza di sfruttare i due posti liberi lasciati nel roster. Sono DeAndre Jordan e Kent Bazemore, utilizzati al minimo all’interno della rotazione gialloviola e diventati deleteri ogni volta che mettono piede sul parquet. Il centro ex Clippers e Nets ha “costretto” LeBron a prendere il suo posto sotto canestro (giocando da 5 pur di evitare di metterlo in campo), mentre Bazemore - che aveva ambizioni da titolare - non si è rivelato lo specialista difensivo atteso, incapace poi di trovare ritmo e canestri in attacco che ne giustificassero la presenza sul parquet. Risultato: provare a liberarsi dei loro contratti in poco tempo, senza ottenere nulla in cambio ma per far sì che i Lakers possano tornare sul mercato alla ricerca di altri giocatori utili.