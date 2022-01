Se la stagione finisse oggi e i Golden State Warriors fossero ancora in vetta alla Western Conference, con ogni probabilità il premio di Most Valuable Player finirebbe per la terza volta nelle mani di Steph Curry. E non solo per le sue prestazioni in campo o per quelle della sua squadra, ma anche per la “narrativa” che accompagna la sua candidatura, riportando gli Warriors in vetta alla conference dopo due anni di vacche magre. Eppure, anche in una stagione in cui è diventato il miglior realizzatore da tre punti nella storia della NBA, ha superato quota 3.000 triple in carriera e allungato a 160 le gare consecutive in cui ha segnato almeno una tripla, c’è un aspetto che sembra quasi incredibile: questa, numeri alla mano, è la peggior stagione al tiro della carriera di Steph Curry. Anche prima delle ultime due partite in cui ha segnato solo 8 canestri sui 41 tentati (di cui 2/19 da tre, riuscendo a malapena a tenere aperta la sua striscia record: non gli era mai capitato in carriera), Curry è ai minimi storici a livello di percentuali: togliendo dal computo la stagione 2019-20 in cui ha disputato solamente 5 partite per via di un infortunio alla mano, Curry non era mai sceso sotto la soglia del 41% da tre punti, mentre attualmente è al 38.8%. Certo, il volume di tiri dall’arco (13.3 a partita) non è mai stato così alto, ma anche spostandosi in zona da due punti la situazione non migliora: Curry sta tirando con il 49.2% da due (la sua peggior stagione dal 2012-13), la percentuale complessiva dal campo è del 42.7% (peggior dato in carriera) e la sua percentuale effettiva è al 55.6% (aveva fatto peggio solo nei suoi primi due anni nella lega). Solo la precisione ai liberi gli permette di evitare che anche la percentuale "reale" sia ai minimi storici (è comunque la quarta peggior annata della carriera), faticando in particolare nei pressi del ferro (58% contro il 64% in carriera) e nelle long 2s (36% contro il 46% in carriera) rispetto alla normalità.