NBA Saturdays: Clippers-Memphis alle 21.30 su Sky

Si affrontano due squadre in momenti opposti: i Grizzlies sono risaliti fino al quarto posto a Ovest e sono a caccia dell'ottava vittoria consecutiva, i Clippers sono scesi in ottava posizione e cercano riscatto dopo due sconfitte in fila (3-8 nelle ultime 11). Appuntamento alle 21.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

A Los Angeles arrivano i Grizzlies protagonisti di uno straordinario momento di forma e reduci da sette vittorie in fila. Successi che hanno fatto risalire Memphis fino al quarto posto della Western Conference (record 26-14), grazie a un super Ja Morant. Dopo il rientro dall'infortunio, che lo ha tenuto fuori per 12 partite, la stella dei Grizzlies sta viaggiando a 27 punti, 6.3 assists e 6.2 rimbalzi in nove gare. Morant è stato decisivo anche nell'ultima netta vittoria contro Detroit 118-88, mettendo a referto 22 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Contro i Pistons è rientrato anche il rookie Ziaire Williams, che ha realizzato il suo career-high di 14 punti nella sua prima partita da titolare in NBA. Momento completamente opposto per i Clippers, reduci da due sconfitte consecutive (otto nelle ultime 11 partite), e scesi fino all'ottavo posto a Ovest. Oltre al lungodegente Kawhi Leonard, Tyronn Lue deve fare a meno dal 26 dicembre anche dell'altra sua stella, Paul George, a cuasa di un problema al gomito. A peggiorare la situazione anche le assenze di Ivan Zubac (miglior rimbalzista della squadra) e del tiratore Luke Kennard, entrambi entrati nel protocollo di sicurezza Covid. Con tutti questi assenti le prime due punte dei Clippers sono Marcus Morris, autore di 24 punti e 8 rimbalzi nella pesante sconfitta contro Phoenix (106-89) e Reggie Jackson. Coach Lue si affida a loro per provare a interrompere il momento magico dei Grizzlies, in attesa di tempi migliori. Appuntamento dalle 21.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.