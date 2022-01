Questa notte i Boston Celtics si sono presi la rivincita sui New York Knicks, vendicando la sconfitta di pochi giorni fa con il canestro sulla sirena di RJ Barrett dopo una rimonta da -25. Stanotte ci ha pensato soprattutto Jaylen Brown a pareggiare i conti, realizzando la prima tripla doppia della sua carriera con 22 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, guidando i Celtics al successo. Ad accompagnarlo ci sono i 19 di Jayson Tatum, che pur non tirando in maniera eccezionale (6/14) ha comunque fatto il suo per la larga vittoria dei biancoverdi, dopo che al Madison Square Garden si era caricato la squadra sulle spalle chiudendo con 36 punti. Kendrick Perkins, ex giocatore dei Celtics e ora volto televisivo di ESPN, ha colto la palla al balzo per sottolineare la grande prova di Brown, senza però farsi sfuggire una punzecchiatura nei confronti di Tatum. “Jaylen Brown ha completamente preso il controllo della partita con la prima tripla doppia della sua carriera! Ha giocato una partita perfetta mentre Jayson Tatum ha tirato 6/14 dal campo. Però hanno vinto!” ha concluso, prima di aggiungere il suo caratteristico “Carry on…” con cui chiude tutti i suoi tweet. Il messaggio (pur non contenendo tag diretti) ha però colto l’attenzione di Tatum, che ha risposto in maniera piuttosto piccata: “Bisognerebbe rendere normale celebrare un giocatore senza dover per forza criticarne un altro…” ha scritto riprendendo il tweet di Perkins. “JB ha giocato alla grande, bastava anche chiuderla lì”.