Stoppata folle di Ja, LeBron si congratula. VIDEO

Devi aver fatto davvero qualcosa di speciale se LeBron James si spertica in elogi per te. Nonostante la sconfitta dei suoi Los Angeles Lakers, sprecando ben 35 punti realizzati, il Re non ha potuto fare altro che applaudire quanto fatto da Ja Morant, che nel corso del primo quarto si è esibito in una delle stoppate più incredibili dell’anno. Dopo aver perso un pallone in attacco, la stella di Memphis ha rimontato Avery Bradley e, grazie anche all’opposizione di Desmond Bane, è potuto decollare mezzo metro sopra il ferro per inchiodare il pallone al tabellone con entrambe le mani, una giocata perfettamente legale visto che la traiettoria era ancora in fase ascendente. "Ovviamente tutto comincia con il tempismo e con l’inseguimento della preda" ha spiegato James, uno che di “chasedown” se ne intende. "Ed è quello che Ja ha fatto per tutta l’azione, l’ho visto mentre accadeva. Non pensavo che lo avrebbe stoppato in quella maniera, ma ha dei razzi al posto dei polpacci e ha fatto una giocata spettacolare. Complimenti a lui".