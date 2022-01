Indipendentemente dal risultato, il ritorno in campo di Klay Thompson sarebbe stato un momento da ricordare in ogni caso. Dopo 941 giorni di assenza, l’All-Star dei Golden State Warriors è tornato a giocare su un campo della NBA, partendo da titolare in una serata interamente in suo onore. Dopo l’annuncio del sabato, l’attesa era talmente spasmodica al Chase Center da portare tutti i suoi compagni di squadra a indossare una sua maglia all’arrivo al palazzo, e dal momento in cui è corso in campo per il suo riscaldamento l’atmosfera ricordava più quella di una gara-7 di playoff che non la 39^ partita di regular season di una domenica in casa contro i Cleveland Cavaliers. Klay è stato introdotto per ultimo all’annuncio dei titolari in un Chase Center assordante, dopo che Draymond Green ha insistito per partire comunque in quintetto nonostante un infortunio al polpaccio durante il riscaldamento che lo ha tenuto in campo per appena 7 secondi. Per la sorpresa di nessuno, gli Warriors lo hanno immediatamente cercato sul primo possesso offensivo della partita e Thompson ha subito segnato in avvicinamento a canestro, gli unici due punti in un primo quarto in cui ha poi sbagliato le altre quattro conclusioni tentate, di cui tre da tre punti in 4 minuti e mezzo. Coach Kerr lo ha tenuto seduto a cavallo di primo e secondo quarto, reinserendolo solo a 4:23 dalla fine del primo tempo, e in quel periodo Thompson ha firmato i suoi due highlights di serata: la prima tripla al suo rientro in campo e soprattutto in precedenza una schiacciata tonante sopra la testa di due difensori dei Cavs, dopo aver battuto Jarrett Allen dal palleggio — mostrando di aver ritrovato quantomeno la condizione fisica e facendo esplodere sia il pubblico che i compagni in panchina, con una dinamica dell'azione simile a quella del suo primo infortunio del 2019 contro Toronto, segno che almeno dal punto di vista mentale non ci sono scorie per quanto successo.