Myles Turner è uno dei nomi caldi del mercato NBA. Un lungo con le sue capacità difensive (2.9 stoppate a partita, primo nella lega) farebbe infatti comodo a molte squadre in vista dei playoff. Tra queste ci sono anche i Lakers, che nelle ultime partite stanno facendo partire in quintetto nel ruolo di centro LeBron James. L'assenza per infortunio di Anthony Davis e lo scraso utilizzo di Dwight Howard e DeAndre Jordan hanno infatti portato coach Vogel a questa soluzione, ma non può essere quella definitiva. Soprattutto perché in difesa e a rimbalzo i gialloviola subiscono troppo. Ecco quindi che un'intimidatore come Turner sarebbe perfetto, anche perché si tratta di un giocatore capace di essere efficace anche nella metà campo offensiva. 13.1 punti di media in stagione fin qui per lui, con 7.3 rimbalzi e un ottimo (per un lungo) 35% dall'arco. Turner non è soddisfatto del suo ruolo all'interno dei Pacers e una trade potrebbe far felici tutti. Da capire cosa potrebbero mettere i Lakers sul piatto, anche perché la concorrenza sul giocatore è nutrita. Shams Charania di The Athletic cita tra le pretendenti anche Dallas, New York e Charlotte.