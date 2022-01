John Collins frustrato: va a Phila per Simmons?

Ben Simmons è l’oggetto del desiderio del mercato NBA. L’australiano non è ancora sceso in campo con Philadelphia in questa stagione perché ‘non è mentalmente pronto’, come ha comunicato lui stesso alla squadra. La soluzione più probabile per questa situazione è quindi una trade, anche se i Sixers non hanno alcuna intenzione di ‘svendere’ il loro All-Star. Daryl Morey, presidente delle basketball operations, pretende un’offerta adeguata al valore del giocatore e, seppur tante squadre siano interessate, quella giusta non è ancora arrivata. Tra le ultime franchigie iscritte all’elenco delle pretendenti c'è Atlanta – come scrive tra gli altri Shams Charania di The Athletic. Gli Hawks sono una delle peggiori difese nella NBA e l’arrivo di uno specialista difensivo come Simmons potrebbe fargli fare un salto di qualità in quella metà campo. Charania scrive anche che secondo diverse fonti John Collins sarebbe frustrato dal gioco della squadra del suo ruolo nel sistema di coach McMillan, con un numero di tiri a sua disposizione in calo negli ultimi due anni. Collins, che ha firmato un contratto quinquennale da 125 milioni di dollari la scorsa offseason, si è sfogato spesso in questa stagione invitando i compagni a giocare più di squadra, come dopo la recente sconfitta con i Lakers. “Ho sbattuto la testa al muro da solo per capire cosa non funziona – le sue parole - non abbiamo scuse. Tutto quello che posso dire è che è inaccettabile e dobbiamo scavare a fondo per fare le cose necessarie per vincere o questo sarà il risultato ogni notte". Inviti che sono però stati spesso inascoltati. Per questo – secondo alcune fonti – il giocatore vorrebbe cambiare aria.