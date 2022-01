Che si vinca o che si perda, il pubblico del Madison Square Garden non è come tutti gli altri. E se ti metti contro di loro in maniera plateale come fatto da Julius Randle, devi aspettarti una reazione uguale e contraria. Alla prima partita dopo l’incidente della partita contro Boston, nella quale Randle aveva mostrato il pollice verso ai suoi tifosi e aveva detto che dovevano "chiudere la c… di bocca" in conferenza stampa (meritandosi 25.000 dollari di multa per aver usato delle parolacce), l’ex All-Star è stato preso di mira dai suoi stessi tifosi nella partita di questa notte contro San Antonio. Nonostante la vittoria dei Knicks guidati dai 31 punti di RJ Barrett (lui invece osannato coi cori di "MVP" solitamente riservati a Randle), i tifosi bluarancio hanno preso di mira Randle con "boooo" insistiti dopo un airball e dopo una palla persa, a cui si sono aggiunti poi i cori che chiedevano a gran voce l’ingresso in campo della sua riserva (e idolo dei tifosi) Obi Toppin. Il risultato è stata una partita disastrosa del giocatore franchigia di New York: 2 punti, 1/7 dal campo, 12 rimbalzi, 3 assist e 3 palle perse in 34 minuti di gioco, pur meritandosi i complimenti da parte della sua squadra per come ha mosso il pallone quando raddoppiato. "Sentite, è un professionista, se la caverà" ha detto coach Tom Thibodeau commentando la serata. "La cosa importante è concentrarsi sulla squadra, sul proprio lavoro e sull’avversario di giornata. Bisogna essere preparati per poter giocare bene. E quando giocheremo bene, sappiamo che i nostri tifosi ci amano e noi amiamo loro" Vincere come soluzione per risolvere i problemi: ora sta a Randle tornare ai livelli dello scorso anno per ricostruire un rapporto che come minimo si è incrinato.