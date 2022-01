Se siete tifosi dei Portland Trail Blazers o degli L.A. Clippers, questo non è decisamente un articolo felice per voi. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, sia Damian Lillard che Paul George — legati da una rivalità neanche troppo nascosta fin dal primo turno dei playoff del 2019 quando PG13 era a OKC e poi proseguita anche a L.A. — rischiano di aver già giocato la loro ultima partita nella stagione 2021-22 e di non essere convocati per l'All-Star Game. Lillard convive ormai da mesi con un infortunio agli addominali che non gli sta dando tregua, costringendolo a sottoporsi a diverse iniezioni pur di essere in campo per i suoi Blazers. Dopo aver giocato la sua ultima gara lo scorso 31 dicembre, però, il sei volte All-Star ha alzato bandiera bianca, e dopo essersi consultato con diversi specialisti ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica. I tempi di recupero stimati secondo quanto detto da Yahoo Sports sono di 6-8 settimane prima di una nuova valutazione, ma considerando che siamo già a metà gennaio e la regular season si conclude a metà aprile, rimarrebbe un mese o poco più per rivederlo in campo. Soprattutto, al momento del suo ritorno i Blazers potrebbero essere ormai fuori dai giochi: attualmente Portland occupa il decimo posto a Ovest, che equivarrebbe all’ultimo posto buono per il torneo play-in, ma ci sono tre inseguitrici come Sacramento, San Antonio e New Orleans a una gara e mezzo di distanza. Se i Blazers dovessero continuare a scendere in classifica e tra due mesi fossero tagliati fuori dalla corsa al play-in, avrebbe davvero senso rimetterlo in campo senza niente per cui giocare? Considerando che i Blazers terranno la loro scelta al Draft se dovessero rimanere fuori dai playoff (altrimenti andrà a Chicago) e sono 3 milioni sopra la luxury tax (per una squadra che rischia di non fare nemmeno il play-in), ci sono tutti gli incentivi per chiudere qui un’annata storta per Lillard.