Il ritorno in campo di Kyrie Irving per le partite in trasferta ha riacceso il dibattito sull’impossibilità di schierarlo in campo per le partite a Brooklyn, stante la legge della città di New York che impedisce l’accesso ad arene e palestre alle persone non vaccinate. Una legge però “aggirabile” da parte dei Nets semplicemente pagando una multa, almeno in linea teorica: come scritto dal New York Daily News, la franchigia potrebbe schierare Irving in campo pagando una multa da 5.000 dollari per ogni partita, fino a un massimo di 178.000 dollari (playoff compresi) da qui alla fine della stagione. Un’inezia, se si considera che Irving viene pagato 35 milioni di dollari (ma ha già perso svariati milioni per la decisione di non vaccinarsi, perdendo lo stipendio delle gare casalinghe che ha saltato), ma che non è uno scenario percorribile per la franchigia newyorkese.