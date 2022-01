Nel pieno di uno dei peggiori momenti della sua carriera a livello NBA e non solo, Russell Westbrook si è raccontato a The Athletic in un’intervista in cui ha cercato di spiegare il suo punto di vista e di mostrare tranquillità anche di fronte alle difficoltà di un gruppo in affanno e a seguito di prestazioni in cui il pallone non vuol saperne di trovare il fondo della retina: “No, non ho rimpianti riguardo il mio passaggio ai Lakers: per me non è soltanto pallacanestro, è qualcosa di molto più importante”. Con i suoi 18 punti, 8 assist e 8 rimbalzi di media in stagione, Westbrook mantiene un primato in questi primi tre mesi di regular season: è il giocatore che è rimasto più minuti in campo (ben 1491 totali, Miles Bridges secondo al momento si ferma a 1481 - con 10 anni in meno però sulla carta d’identità). A fare notizia e il 43% al tiro dal campo - dato in picchiata nelle ultime settimane - così come il 29% scarso dall’arco e le 185 palle perse in stagione: anche questo un primato nella lega, ma decisamente meno invidiabile.