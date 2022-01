In California potrebbero arrivare sia Simmons che Harris, cambiando lo scenario per i Kings e permettendo così a Philadelphia di lasciarsi finalmente alle spalle una questione che si trascina avanti da mesi. Per mettere in piedi una super trade serve una terza franchigia e OKC è pronta ad approfittarne

La posizione dei Sacramento Kings rispetto alla scorsa estate è profondamente cambiata e questa potrebbe essere la svolta nella vicenda più arzigogolata ed estenuante del mercato NBA: l’addio di Ben Simmons ai Sixers, a lungo atteso e non ancora avvenuto. I californiani si dicono ora disposti a cedere anche De’Aaron Fox pur di mettere le mani sull’ex All-Star australiano - convinti dalle non eccellenti prestazioni del talento della squadra californiana che in stagione viaggia a 21 punti di media, ma tirando con il 25% dall’arco e con una percentuale reale ben al di sotto dei suoi colleghi. Sia lui che Tyrese Haliburton - i due pezzi pregiati che i Kings possono utilizzare per fare mercato - sono pedine che Sacramento vuole utilizzare per rivoluzionare da cima a fondo il roster. Tanto che l’idea sarebbe quella di prendere non solo Simmons, ma anche Tobias Harris in squadra, richiedendo così l’aggiunta di una terza squadra (con spazio salariale) per far tornare i conti. I Thunder sono già stati avvisati (felici di incassare altre scelte al Draft): bisogna soltanto aspettare e capire quali saranno le decisioni che verranno prese da squadre che hanno intenzione di dare una svolta nelle prossime settimane.