La notizia è arrivata pochi minuti fa e rappresenta il più classico dei fulmini a ciel sereno. La presenza di Victor Wembanyama per la partita in programma questa notte contro Phoenix, infatti, era già in dubbio, perché il francese era rientrato dal suo primo All-Star Game giocato a San Francisco con un non meglio identificato problema alla spalla destra. Nel tardo pomeriggio, ora italiana, gli Spurs hanno però comunicato in via ufficiale che il problema alla spalla destra consiste in quella che in termini medici viene definita ‘trombosi venosa profonda’, in sostanza un coagulo di sangue localizzato proprio nella spalla destra. San Antonio ha quindi fatto sapere che il giocatore non scenderà più in campo per il resto della stagione.