15 punti, 3 rimbalzi, 4 assist e 3/9 al tiro, sono queste le cifre mandate a referto da Joel Embiid nella sconfitta patita dai suoi Sixers per mano di Boston arrivata nella notte. Cifre ben lontane rispetto a quelle a cui il camerunese aveva abituato tutti negli ultimi anni e di certo non all’altezza delle prestazioni che è lecito attendersi da un MVP e franchise player. È stato lo stesso giocatore ad ammetterlo dopo la gara: “Il modo in cui giocavo un anno fa non assomiglia per niente al modo in cui sto giocando ora”. Secondo Embiid, a limitarne le prestazioni sarebbe il problema al ginocchio sinistro, in merito al quale la stella di Philadelphia aveva già paventato un possibile, nuovo intervento chirurgico: “Probabilmente devo risolvere questo problema per poi tornare a quel livello, ma è difficile avere fiducia quando non ti senti te stesso”.