A due settimane dall’annullamento dello scambio che avrebbe portato Mark Williams ai Los Angeles Lakers, l’agente del lungo di Charlotte ha alzato la voce rilasciando un comunicato: "Tutti i dottori contattati sono stati concordi nel sostenere che i Lakers non avrebbero dovuto ritenere Mark Williams non idoneo dopo le visite mediche. Poteva giocare e bisognava dargliene l’opportunità". Lui stesso dopo il match vinto dai suoi Hornets ha detto. "Non penso fosse solo una questione di visite mediche"

Sono passate quasi due settimane dalla sorprendente decisione di annullare lo scambio che avrebbe portato Dalton Knecht agli Charlotte Hornets e il centro Mark Williams ai Los Angeles Lakers, ma le polemiche non si sono ancora placate. Dopo la contestazione da parte degli Hornets (che però, dopo averla fatta trapelare alla stampa, non hanno poi dato seguito alla vicenda presso gli uffici della NBA), anche l’agente del giocatore Jeff Schwarts di Excel Sports Management, uno dei più potenti in giro per la lega, si è fatto sentire con un comunicato. "Dopo aver conferito con molti medici riconosciuti a livello nazionale, l’opinione più diffusa è che i Los Angeles Lakers non avrebbero dovuto considerare le visite mediche di Mark Williams come non superate. Mark era pronto e in grado di giocare per loro, e gli avrebbero dovuto dare questa opportunità".