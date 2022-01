In campo non c’è stata partita, nonostante i Grizzlies fossero in grande forma e lanciatissimi dopo settimane costellate di successi. Ci ha pensato invece Luka Doncic a mettere i bastoni tra le ruote a Memphis e a vincere un match cruciale per Dallas e anche per l’All-Star sloveno, autore di una tripla doppia che ha portato a 40 il suo conto personale complessivo in carriera. Una super prestazione che ha ristabilito almeno in parte le gerarchie tra Doncic e Morant, nonostante il giovane talento dei Grizzlies abbia giustamente riscosso successo (e raccolto tanti voti) in queste prime settimane di selezione in vista dell’All-Star Game di Cleveland del prossimo mese. Il cambiamento più rilevante a livello di votazioni tra la prima e la seconda comunicazione dei parziali è stato proprio il sorpasso di Morant su Doncic al secondo posto tra le guardie a Ovest - un riconoscimento enorme di cui ha preso atto anche il talento dei Mavericks: “Credo che merita tutta l’attenzione che sta ricevendo. Sta giocando a un livello pazzesco, un giocatore speciale e di talento che fa dell’atletismo un’arma in più da sfruttare al meglio”. Parole di stima, con la consapevolezza che poi i conti andranno sempre regolati sul parquet.