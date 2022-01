La presentazione della partita

Giunti al giro di boa, i Phoenix Suns difficilmente potevano sperare di fare meglio in questa prima metà di regular season: 32-9 il record, secondo all-time nella storia della franchigia e il modo migliore per confermarsi ad alto livello dopo le Finals dello scorso luglio e il titolo NBA mancato soltanto per due vittorie. La squadra dell’Arizona, alla terza di un giro di cinque trasferte consecutive, vuole così iniziare con il passo giusto anche la seconda metà di regular season - viatico necessario per conquistare poi la miglior posizione possibile (con fattore campo annesso) a Ovest. Per farlo toccherà conquistare il successo in tutte le partite "da vincere", come quella contro i Pistons in onda su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Una sfida alla quale Detroit arriva reduce da 5 vittorie e 3 sconfitte in questo 2022 - partita con il piglio giusto e nel quale Cade Cunningham e compagni hanno messo in mostra potenziale e margini di crescita che lasciano ben sperare per il futuro. Questo è uno dei tanti motivi di interesse di un testa a testa in cui Phoenix tornerà ancora una volta ad affidarsi a Devin Booker - al centro della discussione negli ultimi giorni dopo che, durante l’esecuzione di un tiro libero nell’arena vuota a Toronto, ha preteso l’allontanamento della mascotte da dietro il tabellone perché lo stava disturbando. Un siparietto che si è protratto anche sui social (Booker ha cambiato la propria immagine del profilo in maniera ironica) e in conferenza stampa, con i tifosi di Indianapolis che per l’occasione gli hanno fatto trovare dei finti dinosauri sugli spalti. Chissà quale sarà l’accoglienza a Detroit, in un match in programma nel tardo pomeriggio tutto da seguire.