Uno dei migliori tiratori NBA delle passate stagioni viaggia con meno del 35% dal campo in questi ultimi mesi: per quello (e non solo), Pat Riley è pronto a mettere sul mercato Duncan Robinson, che resta appetibile nonostante il contratto da 90 milioni per cinque anni firmato la scorsa estate

Miami ha tutte le carte in regola per dire la sua ai playoff in questa stagione, lanciata nonostante le defezioni, gli infortuni e un roster che ha dovuto fare a meno strada facendo di tanti giocatori. Pat Riley però ha dimostrato negli ultimi decenni di saper capitalizzare sempre le risorse a sua disposizione, un dirigente che non si ferma davanti a nulla e che vuole in ogni caso migliorare il proprio roster. Per farlo questa volta il nome del giocatore da sacrificare è già stato scelto: Duncan Robinson, che in estate ha firmato un contratto da 90 milioni di dollari per i prossimi cinque anni, è stato uno dei migliori tiratori NBA delle ultime due stagioni. Negli ultimi tre mesi però sta facendo molta più fatica a trovare il fondo della retina, viaggiando a 34.8% dall’arco e scivolato ormai dietro a Max Strus nella rotazione di coach Spoelstra. Robinson però, al netto del contratto, resta un giocatore molto appetibile e su cui tante franchigie NBA potrebbero investire. Staremo a vedere cosa accadrà da qui fino alla deadline di mercato del prossimo febbraio.