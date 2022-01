La firma di DeMarcus Cousins con i Denver Nuggets, sulla quale non c’erano dubbi ormai da due settimane, si è concretizzata solamente ieri. Il centro ex All-Star ha dovuto attendere che si risolvessero un paio di questioni, prima tra tutte quella relativa a Bol Bol (prima ceduto a Detroit, poi rimandato indietro per non aver superato le visite mediche, infine spedito a Boston nello scambio a tre che ha portato Bryn Forbes in Colorado) e poi anche un piccolo problema fisico. Come ammesso anche dall’allenatore Michael Malone, che ha allenato Cousins ai Sacramento Kings, il centro è alle prese con un affaticamento al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo nella gara di stanotte contro Memphis. Cousins, che vestirà il numero 4 per i Nuggets, ha perso così la prima di sei partite che potrà giocare con Denver, che si aspettano da lui quantomeno il contributo che ha dato ai Milwaukee Bucks nelle 17 gare disputate con i campioni in carica, partendo titolare per cinque volte e chiudendo la sua esperienza in Wisconsin con medie da 9.1 punti e 5.8 rimbalzi in poco meno di 17 minuti a partita.