Brutte notizie per Alex Caruso e per i Chicago Bulls. La guardia ex Lakers ha infatti riportato la frattura del polso destro e dovrà essere operato. Caruso si era infortunato nella sfida giocata nella notte tra venerdì e sabato contro Milwaukee, cadendo violentemente a terra dopo un bruttissimo fallo di Grayson Allen. Il giocatore dei Bucks, sanzionato con un flagrant 2 e la conseguente espulsione, aveva agganciato l'avversario mentre era in aria e stava andando al ferro, facendolo rovinare a terra in maniera scomposta. Caruso era comunque rientrato in campo finendo la partita, ma nel dopo gara aveva detto di avere dolore al polso, racontando di come Allen non fosse neanche andato a sincerarsi delle sue condizioni. Anche il coach dei Bulls Billy Donovan aveva attaccato Allen. "Avrebbe potuto porre fine alla sua carriera - le sue parole - e non è la prima volta che accade con lui". Ora gli esami hanno evidenziato la frattura del polso, e il giocatore - fanno sapere i Bulls - sarà operato in settimama e dovrà stare fuori dalle 6 a lle 8 settimane. Momento complicato per i Bulls, l'infortunio di Caruso si somma infatti a quelli di Zach LaVine, Lonzo Ball, Javonte Green e Derrick Jones Jr.