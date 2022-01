NBA Sundays, New York-LA Clippers alle 19 su Sky

La presentazione della partita

I New York Knicks sono arrivati al giro di boa della stagione con un record inferiore alle aspettative (22 vinte e 24 perse, buone solo per l'undicesimo posto a Est), soprattutto dopo le ottime cose fatte vedere nella scorsa stagione. La squadra di coach Thibodeau non attraversa certo un buon momento di forma, con tre sconfitte casalinghe nelle ultime tre partite, l'ultima arrivata contro gli abbordabili New Orleans Pelicans. Il leader della squadra Julius Randle (18.8 punti, 10 rimbalzi e 5.1 assist di media), dopo aver avuto anche un diverbio con i tifosi Knicks, ha visto scendere sensibilmente i suoi numeri ed è reduce da un terribile 1/9 dal campo contro New Orleans. Il migliore nell'ultimo periodo è stato il canadese RJ Barrett, capace di mettere a referto 22.4 punti di media nelle ultime 10 partite. Un quarto tonfo casalingo consecutivo farebbe molto rumore a New York: per evitarlo servirà anche l'apporto del miglior Kemba Walker, tornato a faticare parecchio dopo le ottime prestazioni successive al suo rientro nelle rotazioni (solo 5 punti nell'ultima uscita). Dall'altra parte Los Angeles sta cercando di mantenere un record da playoff nonostante le assenze delle sue stelle, Kawhi Leonard e Paul George. Al momento coach Tyronn Lue sta riuscendo nell'impresa, con 23 vittorie e 24 sconfitte in stagione e l'ottavo posto a Ovest subito dietro ai cugini dei Lakers (23-23). A guidare l'attacco dei i Clippers in questa fase è Reggie Jackson, con 16.7 punti e 4.2 assist di media in stagione; l’altro terminale offensivo è Marcus Morris (17.1 punti e 5.3 rimbalzi), in dubbio però per la partita. La squadra di Los Angeles è reduce da una grande e inaspettata vittoria in volata a Philadelphia, dove è stata capace di rimontare 24 punti di svantaggio: coach Lue punta a dare continuità ai risultati, in attesa di buone notizie sul fronte infortunati. Appuntamento alle 19 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina