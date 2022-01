Daryl Morey è stato chiaro fin dall’inizio: in cambio di Ben Simmons i Philadelphia 76ers non vogliono una collezione di buoni o ottimi giocatori, ma solo un All-Star di pari o maggiore grandezza. E almeno fino a questo momento lo scambio immaginato dai Sixers non si è concretizzato, portando la dirigenza a considerare "più improbabile che probabile" (per usare le parole dello stesso Morey) la cessione dell’australiano entro la deadline del prossimo 10 febbraio. Il vero obiettivo, come già rumoreggiato nelle scorse settimane, è il più grande amore cestistico del capo della dirigenza di Philly, vale a dire James Harden. Secondo quanto scritto da Shams Charania e Sam Amick di The Athletic, l’intenzione dei Sixers è quella di tenere Simmons fino al termine della stagione per poterlo utilizzare in estate come pedina di scambio per Harden, il quale può uscire dal suo contratto con i Brooklyn Nets e firmare con una nuova squadra. Philadelphia però è talmente oltre la soglia del salary cap da rendere impossibile la creazione di abbastanza spazio salariale per poter firmare Harden come free agent: per questo avrà bisogno di una sign-and-trade alla quale devono acconsentire (oltre che loro e Harden) anche i Nets, ed è qui che entra in gioco Simmons da usare come pezzo chiave per far funzionare lo scambio e arrivare ad Harden nel prossimo luglio.