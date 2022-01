Harden cambia squadra? Ecco dove potrebbe andare

James Harden via da Brooklyn non è uno scherzo, né una voce irrilevante e isolata arrivata alle orecchie dei giornalisti pochi giorni dopo il primo anniversario del suo passaggio dagli Houston Rockets ai Nets. Il Barba potrebbe lasciare a fine stagione la squadra di New York, dopo il mancato rinnovo che sta facendo discutere (non poco) sin dallo scorso ottobre. Per la stagione 2022-23 il contratto di Harden prevede una player option da 47.4 milioni di dollari , a cui il Barba potrebbe rinunciare a patto di firmare un prolungamento per diverse stagioni che - spalmando la cifra su più anni - gli garantirà una retribuzione maggiore. A inizio regular season, a tutti quelli che avevano fatto menzione del rinnovo, aveva spiegato di non avere problemi con Brooklyn e di voler pensare soltanto a vincere il titolo NBA . Peccato che, ora come ora, le carte in tavola stanno cambiando e con l’avvicinarsi della scadenza una sua possibile partenza è uno scenario sempre più rilevante.

Immaginarlo come free agent è improbabile (quel cuscinetto da 47 milioni di dollari della prossima stagione è una garanzia non da poco per il Barba) che tuttavia potrebbe andare a caccia di un altro accordo da chi ha sempre dimostrato di apprezzarlo: Daryl Morey, il GM dei Sixers che sta cercando in ogni modo di liberarsi di Ben Simmons e che a quel punto potrebbe mettere le mani sul sostituto, costringendo l’ex All-Star australiano a prendere una decisione in tempi brevi. Marc Stein e non solo lui hanno spiegato come i Nets stiano seriamente prendendo in considerazione l’idea di scambiare Harden - un enorme passo in avanti quando si parla di una superstar del suo livello e una potenziale rivoluzione che potrebbe impattare sull’intera NBA. Staremo a vedere nelle prossime settimane come andrà a finire.