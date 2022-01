Il lungo gialloviola era fuori da 17 partite per una distorsione al ginocchio. Al ritorno in campo contro i Nets non ha forzato più di tanto, contribuendo comunque alla vittoria grazie soprattutto al suo impatto in difesa

Ottime notizie per i Lakers e per coach Vogel. Anthony Davis è infatti finalmente tornato in campo dopo 17 partite ai box per una distorsione al ginoicchio sinistro. AD è partito in quintetto nella trasferta a Brooklyn, contribuendo al successo gialloviola 106-96. Il lungo in attacco non ha forzato, prendendosi solo otto tiri in 25 minuti (3/7 da due, 0/1 da tre e 2/2 ai liberi), chiudendo con 8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. L'apporto più significativo Davis lo ha dato in difesa, con la sua capacità di proteggere il ferro certificata da 4 stoppate (per lui anche una palla rubata). "Per la maggior parte del tempo - ha detto a fine gara - mi sono sentito bene. Nei primi minuti l'adrenalina ha preso il sopravvento, e quando è scesa sono un po' calato e sono uscito. Ma quando sono rientrato in campo sono stato bene per il resto della partita".