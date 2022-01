Oltre ad essere un atleta straordinario LeBron James negli anni è diventato un grandissimo conoscitore del gioco in tutti i suoi apsetti, capace di leggere le situazioni in campo quasi fosse un computer. Il Re spesso condivide le sue vedute con i compagni di squadra, in particolare i più giovani. E' quello che è successo nel finale della sfida vinta dai Lakers a Brooklyn 106-96. Con la partita ormai decisa, James si è fermato a spiegare un movimento al rookie gialloviola Asutin Reaves. Il prodotto dell'Università dell'Oklahoma non è però sembrato cogliere in pieno le spiegazioni del suo leader, reagendo con un'espressione interdetta alle sue parole, con tanto di occhi sgranati. E la sua epressione è diventata subito virale sui social, con ironici meme, o con il video ripostato accompagnato da battute (del tipo "LeBron spiega ad Austin Reaves come può essere scambiato Westbrook"). Una visibilità che il povero Reaves non ha quasi mai avuto fin qui per quanto fatto vedere in campo (a parte per un clamoroso buzzer beater vincente contro Dallas), in una stagione in ciui viaggia a 5.9 punti, 2.5 rimbalzi e un assist di media a partita.