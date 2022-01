No, la partita non è verrà rigiocata, ma stando a quanto riportato dal "Last 2 Minute Report" compilato dagli arbitri al termine della sfida, il gioco da 4 punti di Luke Kennard non è regolare: il fallo di Bradley Beal arriva prima e per quello andava sanzionato con due liberi e senza concedere per buono il bersaglio dalla lunga distanza

È stato il canestro più ripreso e celebrato delle scorse ore: una giocata da quattro punti che è stata il colpo di grazia per Washington, beffata nel peggiore dei modi dopo aver subito un’incredibile rimonta. Gli Wizards infatti, avanti anche di 35 lunghezze in avvio, hanno concesso 80 punti nel secondo tempo ai Clippers che hanno così conquistato un successo incredibile grazie anche al gioco da quattro punti finale di Luke Kennard. Una tripla andata a bersaglio a 1.9 secondi dalla sirena, con tanto di fallo sanzionato a Bradley Beal che si è involontariamente ritrovato dalla parte sbagliata della storia. Una sanzione che stando a quanto riportato dal “Last 2 Minute Report” - il documento che gli arbitri rilasciano al termine della revisione dei finali di partita combattuti in NBA e in cui analizzano secondo per secondo la correttezza delle decisioni prese sul parquet - non era quella corretta: Beal infatti ha commesso fallo già in precedenza, fermando il gioco e costringendo Kennard ad andare in lunetta per due liberi (preservando così almeno una lunghezza di vantaggio e riacquistando il possesso del pallone). Sarebbe cambiato qualcosa? Probabilmente sì, ma quella decisione ci avrebbe privato di una rimonta più che meritata - in senso opposto - da entrambe le squadre. Un involontario aiuto per una Los Angeles diventata ormai specialista in termini di rimonte.