Quando il gigante Joel Embiid si è visto arrivare contro Jose Alvarado avrà certamente sorriso dentro di sé di fronte all’incoscienza di un ragazzo mezzo metro più basso di lui - stoico e pieno di energia sul parquet in questa avventura speciale in NBA con la maglia dei New Orleans Pelicans. Un faccia a faccia costato un doppio tecnico a entrambi: una sanzione che non incide più di tanto sulle tasche di Embiid e che invece pesa in maniera diversa sulle finanze di Alvarado. Per quello il centro camerunense dei Sixers ha deciso di pagare al posto dell’avversario la sanzione da 2.000 dollari: “Dopo la partita sono andato da lui a dirgli di continuare con quell’atteggiamento, di essere sempre un combattente. Credo che pagare al suo posto la sanzione sia il minimo che io possa fare, visto che è colpa mia se ha preso un tecnico e al momento non guadagna quanto gli altri giocatori in NBA. Meglio che paghi io, visto che so bene quanto si possa aver bisogno di soldi”. Il contratto two-way garantirà ad Alvarado è di 462.629 dollari - cifra ben inferiore rispetto ai 31.6 milioni di dollari che incasserà Embiid, raggiungendo i 132 milioni in otto anni di carriera. “Adoro la sua energia, il suo modo di competere. Ci siamo offesi, ma è un trash talking naturale sul parquet, siamo due ragazzi che si sfidano su un campo da basket e lui non ha fatto un passo indietro. Lo rispetto”.