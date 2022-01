Karl-Anthony Towns ha avuto solo parole di grande elogio per Andrew Wiggins, ex compagno di squadra a Minnesota che è diventato All-Star per la prima volta. "È bellissimo. Sono estremamente felice per lui, gli ho sempre detto che era da All-Star Game. Amo tutti i miei compagni, sia del presente che del passato. Ma ho votato per lui"

Molti tifosi dei Minnesota Timberwolves avranno avuto rimpianti vedendo l’evoluzione di Andrew Wiggins, che ai Golden State Warriors è maturato fino a guadagnarsi il posto da titolare all’All-Star Game di Cleveland. Ma tra di loro non c’è certamente Karl-Anthony Towns, che pur vedendosi sopravanzare dall’ex compagno (era in lizza per uno dei tre posti del frontcourt della Western Conference, piazzandosi al settimo posto) ha avuto solo parole al miele per un giocatore con cui ha condiviso quattro anni e mezzo in NBA: “Penso che sia bellissimo vederlo lì” ha detto dopo aver affrontato gli Warriors. “Glielo ho detto anche in campo, sono estremamente felice che sia stato nominato come All-Star. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, l’ultima volta che ci siamo affrontati gli ho detto che non vedevo l’ora di trovarci a Cleveland. È divertente come la storia abbia fatto il suo giro. Il mio voto è andato a lui”. Towns ha poi aggiunto: “Voglio vedere tutti i miei compagni avere successo, sia del presente che del passato. Se ho dimostrato qualcosa nella mia carriera è che sono disposto a mettere da parte il mio orgoglio per il bene della squadra. Ho un legame con Andrew: siamo andati in guerra insieme, ci siamo preparati per le partite, ci sono stati sangue, sudore e lacrime l’uno per l’altro. Voglio che si goda i frutti del suo lavoro e sono contento che possa vederli ora”.