Tra poco più di una settimana Ben Simmons potrebbe non essere più un giocatore dei Philadelphia 76ers , oppure il suo status di "separato in casa" potrebbe continuare a protrarsi fino al termine della stagione, arrivando a perdere anche più dei 19 milioni di dollari già andati in fumo per l’accumularsi delle partite saltate . In un lungo articolo di ESPN Ramona Shelburne ha fatto il punto della situazione Simmons, che continua a non avere alcuna intenzione di scendere in campo con i Sixers e il cui massimo apporto alla squadra è quello di "non dare fastidio quando è presente al campo di allenamento", eppure in qualche modo continua a fare notizia . Secondo quanto scritto nell’articolo, infatti, Simmons è "frustrato che Doc Rivers non sia andato ad assistere ai suoi allenamenti a Los Angeles la scorsa estate" , specialmente dopo che l’allenatore si era detto incerto sul fatto che l’australiano potesse essere una point guard in una squadra da titolo. Una voce che però non è piaciuta per niente al coach, che è passato al contrattacco: " È la prima volta che sento questa cosa " ha detto parlando con il Bucks County Courier Timer, un giornale che fa parte del network di USA Today. " Non c’è nessuno che abbia sostenuto Ben più di me . Mi hanno mandato un video in cui lo riempi di elogi: dura quasi un’ora. Non ho fatto nient’altro per tutta la passata stagione".

Rivers: "Il mio lavoro è dire la verità, c’è chi non è in grado di sopportarla"

approfondimento

Ben Simmons via subito? No, Phila aspetta Harden

Rivers, che all’inizio di quest’anno ha cacciato Simmons da un allenamento per scarso impegno, non si è trattenuto. "Sono tutte mosse per mettersi in posa. È per questo che cerco di non farmi coinvolgere da quelle storie e le lascio alla dirigenza e a chi sta attorno a Ben. Voglio starne fuori. Ma alcune delle cose che ci sono scritte mi fanno ridere, e mi fanno stare male. Penso che Ben sia un bravo ragazzo e vorrei vederlo giocare al meglio, ma c’è bisogno di qualcuno che dica la verità. Sfortunatamente come allenatore in NBA mi è capitato spesso di doverlo fare. L’ho accettato come parte del mio lavoro. Alcune persone la prendono bene, altre no. E a volte sono io stesso a non far passare il messaggio nella maniera giusta, per quanto ci provi. Non sono perfetto. Alla fin fine, però, tutto quello che faccio è per vincere. Le persone che lo sanno gestire, vanno d’accordo con me; quelli che non lo sanno gestire, probabilmente non andranno d’accordo con me. E non ci perdo neanche un minuto di sonno a riguardo". Infine ha concluso: "Ho sempre sostenuto Ben, voglio il meglio per lui. Sono solo le scuse e tutte le altre cose [che non posso sopportare]. Dico sempre a tutti i miei giocatori, specialmente i più giovani: il rispetto deve esserci da entrambe le parti. Non potete ignorarci o non ascoltarci e poi pretendere che noi facciamo qualcosa di diverso con voi. Bisogna essere rispettosi per avere successo nella vita". Un messaggio evidentemente lanciato nei confronti del suo numero 25, sempre più lontano da Philadelphia.