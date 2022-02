Mercato NBA

Le trattative dell'ultima settimana di mercato NBA

Mancano sette giorni alla chiusura del mercato degli scambi - fissata per il prossimo 10 febbraio alle 21 ora italiana - e in NBA continuano frenetici i contatti tra franchigie a caccia di giocatori utili per i playoff e altre che vogliono rivoluzionare un gruppo che non ha dimostrato grandi qualità sul parquet. Portland, Boston, Chicago, Toronto e non solo: cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le ultime notizie e le indiscrezioni riportate da Bleacher Report

LE SQUADRE CHE HANNO PRESENTATO UN’OFFERTA PER DOMANTAS SABONIS | Al momento sono tre le franchigie che più di altre si sono fatte avanti per provare a concludere l’accordo con Indiana in quest’ultima settimana di trattative: Sacramento, New Orleans e Washington

INDIANA FISSA IL PREZZO PER DOMANTAS SABONIS | L’idea è quella di portare a termine uno scambio simile a quello con cui i Magic hanno deciso di liberarsi di Nikola Vucevic 12 mesi fa: questo vuol dire che gli Wizards dovrebbero far entrare nella trattativa almeno due tra Rui Hachimura, Deni Avdija e Corey Kispert - oltre a giocatori come Montrezl Harrell e qualche chiamata al Draft. Una richiesta non da poco su cui i Pacers dovranno riflettere