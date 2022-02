Partiamo dal principio: 17 gennaio, Staples Center . Sfida tra Lakers e Jazz - due squadre (in modo diverso) in difficoltà a livello di risultati e caccia di una vittoria nella corsa playoff. Fine primo tempo: Donovan Mitchell corre in angolo per chiudere la linea di penetrazione al ferro a Russell Westbrook. Il n°0 dei Lakers accelera, poi alza le braccia e tenta un improbabile passaggio sotto canestro a Dwight Howard che non controlla e perde il pallone. Nulla di strano considerando la stagione della squadra di Los Angeles, s e non fosse che nel movimento delle braccia di Westbrook (tenute volutamente alta per evitare la palla rubata) Mitchell riceve un duro colpo al volto . Stordito si avvia verso lo spogliatoio e nella ripresa torna regolarmente sul parquet, anche se la partita e le sue condizioni non paiono andare per il verso giusto: Utah perde nonostante i suoi 37 minuti sul parquet, chiusa con 13 punti a referto e un modesto 6/18 al tiro .

vedi anche

Mitchell lontano dai Jazz? "Mercato piccolo"

Non un problema di mira, ma di vero e proprio stordimento da parte del giocatore che puntava dritto a prendersi un posto all’All-Star Game (votato come miglior giocatore del mese della Western Conference) e che invece potrebbe non rivedere il campo prima di inizio marzo. Mitchell infatti ha saltato le ultime otto partite dei Jazz (record 2-6 per Utah, che già nelle precedenti settimane stava avendo difficoltà a livello di risultati) e non ha ottenuto miglioramenti fisici, anzi: a preoccupare la squadra di Salt Lake City sono i sintomi legati al trauma cranico che non vogliono saperne di andare via. La NBA, da sempre molto attenta ai colpi alla testa, ha previsto una serie di prove e test per capire la capacità di reazione del giocatore - apparso ancora lontano dal pieno recupero. Per questo motivo Utah nelle scorse ore si è rivolta a un nuovo specialista, cercando si essere il più cauti possibile nell’approccio. Mitchell infatti nei giorni scorsi ha viaggiato con il resto della squadra a Memphis e Minneapolis nella speranza di poter rimettere piede in campo, ma i dolori ancora non sono scomparsi. Un bel grattacapo, non solo in senso figurato.