Kevin Durant è fuori causa infortunio e dunque, dopo l’annuncio di titolari e riserve all’All-Star Game, appare chiaro che il capitano di una delle squadre che scenderà in campo nella partita delle stelle sarà sostituito nei prossimi giorni da uno dei (tanti) giocatori di livello rimasti fuori. Non solo KD, ma anche Draymond Green con ogni probabilità non prenderà parte alla sfida - fuori da qualche settimana e pronto a rientrare dopo la pausa a inizi marzo. Due posti vacanti che andranno riempiti e che, a detta di Jayson Tatum, hanno già un giocatore designato e meritevole di tale riconoscimento: il suo compagno di squadra Jaylen Brown. “Andare all’All-Star Game insieme a un amico è tutta un’altra cosa, ti permette di vivere ancora meglio un’esperienza così importante: con Kevin Durant che non scenderà in campo, spero che tocchi a lui. Lo merita per ciò che ha fatto vedere sul parquet, dovrei mandare un messaggio anche ad Adam Silver per dirglielo”. Con 24 punti, 6.6 rimbalzi e 3 assist di media, potrebbe anche non servire alcun tipo di raccomandazione.