I Clippers stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative, considerando le assenze delle loro due stelle Kawhi Leonard e Paul George. Leonard non è mai sceso in campo quest'anno, dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio subita negli scorsi playoff. George è invece fuori da fine dicembre per la lesione di un legamento del gomito. La squadra di Tyronn Lue è al momento in ottava posizione a Ovest, davanti ai cugini dei Lakers, e uno dei grandi interrogativi nella lega riguarda proprio il possibile recupero delle due superstar (con le avversarie davanti in classifica che potrebbero trovarsi una squadra molto difficile da battere nella post season). Le ultime parole di coach Lu sembrano però escludere il ritorno per i playoff di Kawhi Leonard. "Probabilmente non tornerà in campo in questa stagione", ha spiegato Lue dopo la bella vittoria sui Lakers. Una dichiarazione in controdentendenza con le ultime notizie che erano filtrate sulle condizioni del giocatore, che parlavano addirittura di un'accelerazione nei tempi di recupero. Con Leonard fuori causa si potrebbe allontanare anche il rientro di Paul George. L'ex Pacers ha un legamento del gomito destro lesionato e deve capire se operarsi. Con l'altra stella in campo per i Clippers avrebbe avuto senso provare a 'forzare' il recupero di George senza ricorrere all'operazione (se possibile, George ha comunque disputato alcune partrite da infortunato, giocando dul dolore), per provare a lottare per il titolo. Ma senza Kawhi l'opzione più probabile e sensata appare quella di evitare rischi a George per ripresentarsi al top nella prossima stagione.