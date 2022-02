Terzo dell’intera NBA per numero di triple a bersaglio: 179 bersagli che confermano la bontà di una stagione in cui ha meritatamente ricevuto la prima convocazione all’All-Star Game della sua carriera. Fred VanVleet sarà uno dei protagonisti del weekend di festa a Cleveland e per questo non ha voluto rinunciare neanche all’opportunità di partecipare alla gara del tiro da tre punti - da sempre molto attesa e di cui ancora non si conosce la lista completa di chi ne prenderà parte. Trae Young ad esempio ha espresso il desiderio di esserci (ma nessuno ne ha confermato la presenza), mentre i vari Stephen Curry, Devin Booker e non solo - già presenti in Ohio perché convocati - potrebbero a quel punto decidere di “concedersi” anche il sabato sera, rendendo ancora più avvincente un testa a testa per specialisti con i piedi oltre l’arco.