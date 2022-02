Dejounte Murray all'ASG: esulta anche LeBron

Per celebrare la sua prima convocazione all’All-Star Game, Dejounte Murray ha citato un suo tweet risalente al 2015 nel quale annunciava la sua intenzione di giocare in una partita delle stelle. "Mi hanno giudicato per il mio passato, gli Spurs sapevano che non avevo una guida. Ora quel sogno è realtà" ha scritto su Twitter, dove è stato esaltato anche da LeBron James

Dejounte Murray non aveva ancora compiuto 19 anni quando confidò in un tweet il suo sogno: "Un giorno voglio giocare nell’All-Star Game della NBA" ha scritto il 16 febbraio 2015, quando ancora giocava e dominava per la Rainier Beach High School di Seattle, vincendo da lì a poco il premio di Mr. Basketball per lo stato di Washington. Un tweet che lo stesso Murray è andato a recuperare ieri, quando per la prima volta in carriera si è tolto la soddisfazione di essere convocato per la partita delle stelle "dei grandi", nominato dal commissioner Adam Silver al posto dell’infortunato Draymond Green. "Ricordo quando ero seduto nella Green Room [del Draft 2016] e sono stato giudicato per il mio passato da ragazzino" ha scritto Murray sempre su Twitter, ricordando la sera in cui quasi tutte le squadre lo hanno scartato fino a farlo scendere alla 29 del primo giro. "Gli Spurs sapevano che non avevo una guida e che avevo solo bisogno di un’opportunità. Ricordo anche che dopo essermi rotto il crociato la gente pensava che per me fosse finita. Wow. Sono grato per quello che è successo! Ora quel sogno è realtà. Grazie Dio" ha concluso,