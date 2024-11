Wembanyama record: 50 punti contro Washington

Che Victor Wembanyama fosse in grado di realizzare prestazioni da 50 punti non è certamente una notizia: già lo scorso anno non ci era andato lontanissimo, fissando a quota 40 il suo massimo in carriera nell’annata da rookie. A 20 anni e 314 giorni il fenomeno francese dei San Antonio Spurs è riuscito a raggiungere quota 50, peraltro con la possibilità di migliorarsi ulteriormente visto che non ha più segnato negli ultimi 9 minuti di partita. Dopo un inizio di stagione a rilento, la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft ora sembra definitivamente in ritmo: per la terza partita in fila ha segnato almeno 6 triple, ritoccando a quota 8 su 16 tentativi il suo nuovo career-high per triple a segno, in una serata in cui ha chiuso con 18/29 al tiro. Wembanyama è il quarto più giovane di sempre a raggiungere quota 50, superato solo da Brandon Jennings (20 anni e 52 giorni), LeBron James (20 anni e 80 giorni) e Devin Booker (20 anni e 145 giorni), ma è il più alto di sempre a farlo. Nella storia di San Antonio sono state solamente 13 le prestazioni da 50 punti prima di quella di Wemby: cinque portano la firma di George Gervin, tre di David Robinson, mentre una a testa le hanno realizzate Larry Kenon, Terry Cummings, Tim Duncan, Tony Parker e LaMarcus Aldridge. Considerando le ultime sei gare giocate, Wembanyama ha accumulato più di 20 triple e più di 25 stoppate: mai nessuno ci era riuscito nella storia del gioco.