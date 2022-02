La cessione di Tyrese Haliburton da parte dei Sacramento Kings nello scambio per arrivare a Domantas Sabonis ha sorpreso tutti in giro per la lega, ma soprattutto i suoi stessi compagni di squadra. "Quando ci ha scritto nel gruppo pensavamo stesse scherzando, invece era tutto vero" ha detto De'Aaron Fox, che ha preannunciato per lui un futuro da stella

Se siete tra quelli che sono rimasti spiazzati quando hanno letto il nome di Tyrese Haliburton all’interno dello scambio che ha portato Domantas Sabonis ai Sacramento Kings, sappiate che non siete soli. In giro per i social e sui forum si sono sprecati i messaggi disperati dei tifosi dei Kings, così come in giro per la lega molti analisti e giornalisti hanno accolto con stupore la decisione della dirigenza guidata da Monte McNail, rinunciando a un giocatore di 21 anni che aveva mostrato grande potenziale, affermandosi come uno dei migliori tiratori e passatori tra le guardie della lega. Ma non sono i soli a essere rimasti stupiti: come detto da Adrian Wojnarowski di ESPN, l’intera lega è rimasta "sbalordita". "Tyrese Haliburton era sbalordito, le altre squadre sono rimaste sbalordite che fosse disponibile. Molte altre franchigie staranno pensando: 'Se avessimo saputo che era disponibile, avremmo bussato alla porta di Sacramento'. Tutti pensavano che Haliburton sarebbe stato la pietra angolare del loro futuro, e lo pensava lo stesso Tyrese". Malika Andrews, giornalista in onda con lui su ESPN, ha aggiunto che persino un membro dell’organizzazione dei Kings le ha scritto "Ma cosa diavolo sta succedendo?".