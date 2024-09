La telenovela riguardante la panchina dei Lakers ha tenuto banco per tutta la primavera e la prima parte dell’estate, anche perché il front office gialloviola, ad un certo punto, non è sembrato avere le idee molto chiare su chi avrebbe dovuto prendere il posto di Darvin Ham, esonerato senza troppe cerimonie dopo una stagione deludente. Ad avere le idee molto chiare, invece, è sembrato da subito JJ Redick, uscito vincitore dalla corsa che per un lungo periodo aveva visto in testa Dan Hurley. Da quando è stato nominato nuovo allenatore dei Lakers, infatti, l’ex giocatore di Clippers e Sixers ha dimostrato di essere piuttosto sicuro di ciò che serve per far cambiare marcia alla squadra. E, forse non a caso, uno dei punti su cui Redick ha insistito fin dall’inizio su quello che viceversa era uno dei difetti che sarebbero costati il posto a Ham, e ci è tornato in una intervista rilasciata ieri a “Spectrum SporsNet”, “Per prima cosa sono felicissimo di essere qui in palestra a lavorare” ha dichiarato Redick alla televisione che segue la squadra, “questa è la parte migliore del ruolo di allenatore”. Al training camp dei Lakers mancano ancora tre settimane abbondanti, ma Redick è già pronto a tuffarsi nel lavoro quotidiano e si aspetta che il suo staff lo sia altrettanto.