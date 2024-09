Stephen Colbert l’ha accolto presentandolo così: “Un americano di cui potreste aver sentito parlare per via del suo recente viaggio a Parigi” e Steph Curry, tornato ospite nel popolare programma di “CBS” dopo dieci anni, non si è tirato indietro nel parlare della sua esperienza olimpica. Con tanto di medaglia d’oro sul tavolo del presentatore, Curry ha definito la vittoria ottenuta con la nazionale “diversa da tutte quelle che avevo ottenuto nella mia carriera”. Non sono mancati nemmeno gli aneddoti curiosi, come quello del colloquio con un cronista prima della semifinale con la Serbia in cui rispondendo a una domanda sulle difficoltà avute fin lì al tiro Steph rispondeva di essere fiducioso che “una raffica sarebbe arrivata presto”. “Proprio in quel momento”, ha raccontato Curry, “passa dietro di me LeBron che dice: sicuro che sta per arrivare!”. “Ci ho messo un attimo a capire cosa intendesse”, ha specificato la stella di Golden State, “perché dopo tanti anni di battaglie con LeBron non ero ancora abituato al fatto che ci piacessimo a vicenda, ma scherzi a parte è stata una grande iniezione di fiducia”.