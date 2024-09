Quando si tratta di portare in giro per il campo un corpo di ben oltre due metri con inusitata eleganza e di mettere la palla nel canestro con apparente facilità , a distanza di ormai trent’anni dal suo ritiro James Worthy continua ad avere pochi rivali. Prototipo dell’ala moderna, l’ex Lakers si è contraddistinto anche dopo l’abbandono dell’attività per la moderazione con cui esprime pareri sui colleghi di ieri e di oggi. Non è un caso, quindi, se quando il tre volte campione NBA parla, il mondo del basket ascolta. E Worthy ha recentemente voluto dire la sua su Kevin Durant , reduce da un’estate che l’ha visto entrare definitivamente nella leggenda con la maglia di Team USA e, a proposito di eleganza e capacità di segnare, allievo che ha superato il maestro Worthy . Il maestro, comunque, stravede per l’allievo.

KD tra i migliori di sempre

Intervistato da “ClutchPoints” ai margini di un evento benefico, Worthy ha speso parole importanti per la stella dei Suns, rispondendo senza esitazioni alla domanda che riguardava un suo possibile inserimento nella lista dei più grandi giocatori di sempre. “Io penso che Durant ne faccia parte” ha dichiarato Worthy, “forse non riceve l’attenzione che è destinata ad altri giocatori più in vista, ma dopo tutti questi anni è ancora in grado di giocare ai massimi livelli”. Quello di Worthy per Durant è un amore che risale ai tempi in cui il miglior marcatore nella storia di Team USA era ancora al college: “Lo adoravo quando ancora giocava con Texas, sa segnare da qualunque posizione e se prende il ritmo diventa impossibile da fermare. E non si parla a sufficienza della sua efficacia in difesa”. Secondo l’ex stella dei Lakers, insomma, Durant non avrebbe nulla da invidiare a quelli che di solito sono i nomi presi in considerazione nella discussione su chi sia il miglior giocatore di sempre. “Se parliamo dei primi sette giocatori di sempre” ha chiosato Worthy, “a mio parere KD ne fa parte: è un giocatore fenomenale”.