Una delle chiavi per lo scambio Ben Simmons-James Harden potrebbe essere il futuro di Tobias Harris. I Sixers infatti avrebbero parlato con gli Oklahoma City Thunder per scaricare il suo contratto, aprendo così lo spazio per poter firmare Harden in estate senza bisogno dei Nets

Nella lunga e intricatissima vicenda che coinvolge Ben Simmons e James Harden, un ruolo non di secondo piano potrebbe averlo Tobias Harris. Sia perché potrebbe anche essere inserito nello scambio tra i due All-Star (anche se l’interesse dei Brooklyn Nets è tutto da registrare), sia perché i Philadelphia 76ers hanno bisogno di cedere il suo pesantissimo contratto (35.9 milioni per quest’anno, 76.9 nei prossimi due combinati) se vogliono avere una chance di firmare Harden in estate, quando potrà diventare free agent. Per questo, secondo quanto riportato dal Philadelphia Inquirer, i Sixers hanno discusso di uno scambio per cedere Harris a una squadra con enorme spazio salariale come gli Oklahoma City Thunder, terra di approdo di tutti i contratti indesiderati della lega a fronte di un sostanzioso compenso in termini di prime scelte al Draft. Lo stesso Inquirer riporta però una voce secondo la quale le discussioni non sono state approfondite e che Harris non ha niente di cui preoccuparsi, anche perché (se non dovesse arrivare ora Harden) i Sixers difficilmente potrebbero pensare di privarsi di un realizzatore del calibro di Harris, giocatore chiave della rotazione di coach Doc Rivers al fianco di Joel Embiid.