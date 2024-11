Sul finire del primo tempo i due protaginisti della mega rissa in allenamento agli Warriors dell'ottobre 2022 tornano a stuzzicarsi: prima Poole irride Green dopo avergli segnato in faccia, poi Green fa lo stesso sul possesso successivo dopo una tripla di Curry. Ma in conferenza stampa le parole del veterano di Golden State per il suo ex compagno sono solo di ammirazione

Sono passati 25 mesi, poco più di due anni, dal famoso pugno tirato da Draymond Green in allenamento a Jordan Poole, allora suo compagno ai Golden State Warriors. Tante cose sono successe da allora, su tutte l’addio di Poole alla Baia e il suo trasferimento sull’altra costa, a Washington. E nella notte Wizards e Warriors si sono trovati di fronte, con Poole e Green uno contro l’altro, personaggi dal carattere fumantino capaci di tutto in ogni momento. E sul finire del secondo quarto c’è stato uno scambio di “cortesie” tra i due, iniziato proprio dal n°13 di Washington che, dopo aver segnato una tripla sulla faccia di un Green in aiuto non ha esitato un secondo a indicare platealmente il suo ex compagno al pubblico di casa, come a sottolineare il suo vano tentativo di stopparlo. Solo che, neppure dieci secondi dopo, Green e Poole si “allacciano” in post basso, l’ala di Golden State riceve e dà un assist in angolo a Steph Curry che segna l’ultimo canestro del primo tempo – ovviamente sottolineato da Green con il dito puntato verso Poole, a rendergli l’affronto.