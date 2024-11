I problemi fisici sono da anni il grande limite della stella gialloviola, ed è quindi normale che ogni questione riguardante le sue condizioni metta subito in allarme tutto l'ambiente Lakers. La spia rossa si è accesa questa volta nel finale della partita persa a Detroit, quando Davis ha appoggiato male il piede sinistro atterando dopo un salto. Il giocatore ha comunque proseguito l'azione, ma appena il gioco si è fermato si è seduto a terra dolorante, ricevendo le cure dello staff medico. Il problema è stato un acutizzarsi del dolore che lo tormenta già dal finale della scorsa stagione, e che lo ha accompagnato anche ai Giochi di Parigi. AD ha stretto i denti, chiudendo in campo la partita, ma negli spogliatoi non ha nascosto la preoccupazione. "Sono atterrato proprio sul punto che 'mi uccide' - ha detto - e ora dovrò parlare con il mio trainer per capire esattamente cosa stia succedendo. E' un problema che sto gestendo dall'estate, e il mio obiettivo è quello di essere sempre in campo, vedremo...". Parole che come detto mettono in allarme i Lakers, anche perché Davis è stato fin qui nettamente il migliore dei suoi in stagione (31.8 punti e 9.7 rimbalzi di media). Per ora il giocatore non è stato inserito nella lista infortunati in vista della prossima partita contro Memphis, ma la situazione è tutta da valutare. La squadra, partita fortissimo con tre vittorie, a Detroit ha subito la terza sconfitta su quattro partite giocate in trasferta. E se AD si dovesse fermare le cose si complicherebbero ancora di più.