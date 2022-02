L'ultima possibilità dei Lakers per provare a rinforzare il roster e rilanciarsi dopo una stagione fino ad ora ampiamente al di sotto delle aspettative è quella del mercato dei buyout. Si tratta di quei giocatori che potrebbero risolvere subito il proprio contratto in corso e diventare free agent per poter firmare con una nuova squadra. E tra i possibili obiettivi dei gialloviola in questa sorta di mercato supplementare ne è spuntato uno del tutto inatteso: quello dell'ex Dennis Schröder. Lo riporta Jova Buha, firma dell'autorevole sito americano The Athletic. La ponit guard tedesca è appena stato scambiato dai Celtics finendo a Houston e i Rockets, in piena ricostruzione, potrebbero essere interessati a risolvere il suo contratto. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso, dopo che solo pochi mesi fa Schröder aveva lasciato L.A: non senza polemiche, dopo una stagione negativa e un amore mai sbocciato con i tifosi. Elementi che sembrerebbero rendere difficile un suo ritorno, ma i Lakers si trovano con le spalle al muro e le opzioni sul mercato dei buyout sono limitate. Per questo, nel caso si liberasse, un tentativo di convincere il giocatore a tornare in gialloviola per cercare di slavare la stagione sarebbe più che plausibile. Nei prossimi giorni scopriremo se sarà davvero così.