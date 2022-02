Lakers e Nets ancora ko, Embiid e Jokic decisivi

Massimo in stagione da 33 punti per Klay Thompson nel successo sui Lakers che rovina la serata da record di LeBron James. Miami condanna Brooklyn a incassare la sconfitta n°11 in fila, tripla doppia da 40 punti per Joel Embiid nella vittoria sui Cavaliers, Nikola Jokic decisivo in volata contro Toronto. Non bastano ai Mavs i 45 punti di Luka Doncic con i Clippers, tutto facile per Phoenix che travolge Orlando, DeMar DeRozan segna 38 punti e Chicago batte OKC. Vittorie per Memphis, Portland, Sacramento e San Antonio