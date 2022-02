Il mercato dei Los Angeles Lakers si è concluso con un nulla di fatto, e la dirigenza gialloviola punta ora a qualche buyout per provare a raddrizzare una stagione fin qui disastrosa. Tra gli obiettivi del mercato c'era il nome dell'ex Dennis Schröder, ma il tentativo di riportalo a L.A. da Boston non è andato a buon fine. Come scrive Clutchpoints.com infatti i Lakers avevano offerto ai Celtics solo un paio di seconde scelte e dei giocatori al minimo salariale. Nell'offerta non erano inclusi gli 'assett' di maggior valore che L.A. avrebbe potuto mettere sul piatto: né Talen Hortom-Tucker o Kendrick Nunn, né la scelta al primo giro del 2027. Boston ha così deciso di rifiutare, optando comunque per scambiare la point guardia tedesca (che sarebbe stato difficile rifirmare in estate). Schröder è finito così a Houston insieme con Bruno Fernando ed Enes Freedom in cambio di Daniel Theis, che torna a Boston dopo le esperienze ai Bulls e ai Rockets. Il lungo potrebbe dare un contributo importante in vista della postseason, con Boston che è in netta crescita dopo un avvio di stagione complicato (striscia aperta di otto vittorie consecutive).