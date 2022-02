La medaglia d'oro azzurra nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà uno dei protagonisti del Celebrity Game - in programma questa notte a partire dall'1 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA. Un sogno che diventa realtà, come raccontato sui social: "Domani all'una di notte italiana, in diretta su Sky, probabilmente vedrete un ragazzone con gli occhi lucidi, le gambe che tremano e un sorriso grande come quello di qualche mese fa"

Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da sempre grande appassionato di pallacanestro, è sbarcato a Cleveland già da qualche ora - come raccontato nelle stories del suo profilo Instagram, dal quale ha lanciato anche diversi sondaggi per chiedere ai follower cosa si aspettano che combinerà in campo nel Celebrity Game (la schiacciata in testa a Varejao è tra quelle che portano più punti, ad esempio); la gara in programma questa notte a partire dall’1.00 da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA. Un appuntamento lanciato anche dallo stesso Tamberi via social in un post dedicato che lui stesso definisce “il più bello che abbia mai pubblicato”: come già ci siamo abituati a notare in pista, il campione azzurro non è uno di quelli che tende a nascondere le sue emozioni. Anzi. Per questo ha deciso di raccontarsi così e di lanciare nel modo migliore l'appuntamento di questa notte: