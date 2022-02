Pessime notizie per la squadra di Los Angeles, costretta a rinunciare al n°3 gialloviola per almeno un mese in settimane cruciali per i Lakers per provare a riacciuffare la qualificazione playoff. Una distorsione alla caviglia che coinvolge anche il piede e che richiederà almeno quattro settimane fuori dal parquet e il suo ritorno in campo a fine marzo (o forse più in là) potrebbe non servire più a LeBron James e compagni